Advent-Aktion in Dormagen : Vier Stationen in Zons sollen spirituell inspirieren

Die St. Martinus-Kirche ist eine spirituelle Station. Foto: Hammer, Linda (lh)

Zons Mit dem Angebot „Advent hoch vier“ möchte die Gruppe „Spirit“ der Kirchengemeinde St. Michael die adventliche Vorfreude auf Weihnachten stärker ins Bewusstsein rücken.

Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuell für viele Menschen sehr belastenden Situation der Pandemie. Das Angebot: Wer möchte, kann sich am Sonntag, 13. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr an vier Stationen in der Zonser Altstadt spirituell inspirieren lassen. Die Stationen sind selbsterklärend und stehen jedem offen. Die Corona-Regeln müssen beachtet werden.

Was erwartet die Besucher? In der „Dreifaltigkeits-Kapelle“ am Rheintor steht das Friedenslicht aus Bethlehem zur persönlichen Mitnahme bereit. Kerzen für den Transport können vor Ort für einen Selbstkostenpreis erworben werden. In der Pfarrscheune der Kirche St. Martinus kann sich jeder, der möchte, namentlich in eine Liste eintragen, die als Teil einer großen Schriftrolle in der Heiligen Nacht von den Mönchen der Benediktiner-Abtei Dormitio zu Fuß von Jerusalem zum Ort der Geburt Jesu nach Bethlehem getragen wird. So ist jeder, der teilnimmt, ganz persönlich mit seinem Namen in der Heiligen Nacht in Bethlehem vor Ort.

In der Kirche St. Martinus gibt es zwei weitere Stationen: Wer mag, kann seine persönlichen Herzenswünsche für 2021 zu Papier bringen. Diese werden gesammelt und in der Heiligen Messe am Sonntag, 3. Januar, um 11 Uhr in St. Michael in die Gebete der Gemeinde eingebunden. Zudem liegen für Besucher Strohsterne aus. Diese stellen seit jeher eine besondere Verbindung zur Krippe, in der das Jesuskind lag, sowie zum Stern von Bethlehem her. Begleitet wird jede Station von spirituellen Impulsen zur Adventszeit, die als Texte ausliegen und mitgenommen werden können.