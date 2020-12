Alpen : Friedenslicht brennt ab dem vierten Advent vor Ort

Es ist ratsam, das in den Kirchen entzündete Licht in kleinen Laternen windgeschützt nach Hause zu tragen. Foto: dpa Foto: dpa/Guido Kirchner

Alpen Traditionelle Pfadfinderaktion läuft vom 4. Advent an: In allen Kirchen der Pfarrgemeinde St. Ulrich Alpen kann sich jeder das Licht aus Bethlehem nach Hause holen.

Im Pfadfinderstamm St. Ulrich, so heißt es von Leuten, die ganz nah dran sind, sei in diesen Tagen so etwas wie ganz stille Freude zu spüren. Dafür sorgt eine kleine Flamme aus dem Heiligen Land, die der Stamm „mit großem Respekt vor der damit verbunden logistischen Meisterleistung“ jetzt von den Organisatoren der traditionellen Pfadfinderaktion übernommen habe. Unter Einhaltung aller geltenden Coronaschutzregeln und besonders vorsichtig wird das in Bethlehem entzündete Friedenslicht nun auch in Alpen und Umgebung verteilt.

Zum vierten Advent und in den nachfolgenden Tagen brennen Kerzen mit dem Friedenslicht in den Kirchen St. Ulrich Alpen, St. Vinzenz Bönninghardt, St. Walburgis Menzelen, St. Nikolaus Veen, St. Peter Büderich und St. Mariä Himmelfahrt Ginderich. Jeder und jede sei eingeladen, sich von dort das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. „Wenn man dazu eine kleine Laterne verwendet, gelingt das ganz einfach“, so die Pfadfinder.

Nur zu gerne hätten sie der Aussendung einen größeren Rahmen gegeben, wie beispielsweise bei der eindrücklichen Friedenslicht-Messfeier vor einem Jahr in der Veener Kirche St. Nikolaus unter Mitwirkung des Projektchores. Die Pandemie lässt das aktuell nicht zu. Dennoch werde das Friedenslicht ganz gewiss wieder zahlreiche Wohnungen in der gesamten Kirchengemeinde St. Ulrich erleuchten. „Es möge die Herzen wärmen und ein starkes Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe gerade jetzt in der Zurückgezogenheit aufs häusliche Umfeld sein“, wünschen sich die Pfadfinder.