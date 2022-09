Kempen und Wambrechies : Städtepartnerschaft gefestigt

Kempen Seit 50 Jahren sind Kempen und Wambrechies freundschaftlich verbunden. Eine Kempener Delegation besuchte jetzt die französische Stadt. Warum vor allem die Kultur im Mittelpunkt stand.

Die am Rand der Metropolregion Lille nahe der belgischen Grenze ge­legene Gemeinde mit circa 10.000 Einwohnern machte mit ihrem En­semble aus altem Rathaus, der Pfarr­kirche, dem kleinen Hafen am Deûle-Kanal und einem kürzlich wiederherge­stellten, als Kulturzen­trum genutzten Schloss samt gro­ßer Park- und Gar­tenanlage einen einla­denden Ein­druck. Alte Industrieanla­gen, die restauriert und neu genutzt werden, zeugen von einer bedeuten­den wirtschaftlichen Ver­gangenheit und einer gelunge­nen Transformati­on.

Im Gegen­zug fanden nun Mit­glieder des Foto­forums Kempen in Wambre­chies reich­lich Motive. Im Tanzpa­villon des Parks traten die Folkloretanz­gruppe De Klompjes aus Wambre­chies und die Kempener Stadtgarde auf. Die Boule-Klubs aus beiden Städten trafen in freund­schaftlichem Wettkampf aufeinan­der. Der rege Austausch von Ver­eins- und Ver­bandsvertretern sollte dazu die­nen, die Bande zwischen beiden Ge­meinden in Zukunft noch enger zu knüp­fen. Beide Bürgermeister wur­den nicht müde, die völkerverbin­dende Funk­tion der Partnerschaft zu betonen. Als Erinner­ung an das Ju­biläum über­reichte man ein­ander Geschenke: Von deut­scher Seite gab es eine von der Kem­pener Firma BDM herge­stellte Ker­zensäule, die Gegenseite revan­chierte sich mit ei­ner Gedenk­tafel, für die ein Platz an der Wam­brechiesstraße ange­dacht ist.