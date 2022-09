Wenn Kinderherzen höher schlagen : Adventskalender des Lions Club Kempen ab Oktober erhältlich

Moses Pankarz (v. li.), Holger Rost und Matthias Hinrichs mit dem neuen Kalender. Foto: Lions Club

Kempen Auch in diesem Jahr sollen mit dem Erlös Projekte unterstützt werden, die Kinder im Blick haben. Außerdem werden 250 Preise im Wert von 11.500 Euro verlost.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum dritten Mal legt der Lions Club Kempen „Thomas a Kempis“ den beliebten Kalender auf. Nach dem Erfolg der Vorjahre wird der vom Illustrator Jürgen „Moses“ Pankarz gestaltete Kalender wieder in einer Auflage von 4500 Stück gedruckt. Der Kalender sei sowohl bei der Bürgerschaft als auch bei den Kempener Unternehmen sehr gefragt, betont Matthias Hinrichs, Kalenderbeauftragter bei den Lions. Mit fünf Euro pro Kalender sei der Preis stabil geblieben.

Lesen Sie auch Hilfe in der Ukraine : Lions-Club Kempen spendet 6250 Euro für Action Medeor

„Familien und Firmenchefs, die für ihre Liebsten oder Mitarbeitenden den Kempener Adventskalender als Weihnachtspräsent gewählt haben, tun in mehrfacher Hinsicht etwas Gutes“, sagt Hinrichs. Da sei erstens das Präsent an sich – ein attraktiv gestalteter Kalender im Format 35 mal 25 Zentimeter, der in der Adventszeit nicht nur die Kinderherzen höher schlagen lasse. Da sei zweitens die Chance, etwas zu gewinnen. Denn hinter den Türchen verbergen sich insgesamt 250 Preise. Am 24. Dezember wartet der Hauptpreis in Höhe von 500 Euro auf seinen Gewinner – in Form von Werbegutscheinen. Drittes tue man mit dem Kauf des Kalenders etwas Gutes. Aus dem Erlös stiftet der Lions Club Kempen – treu seinem Motto „Kinder in die Mitte“ – an örtliche Organisationen, die den Nachwuchs im Blick haben.

Aus dem Erlös 2021 haben die Lions neben anderem in Zusammenarbeit mit dem Kempener Kinderschutzbund, an verschiedenen Kempener Schulen oder bei Einzelschicksalen geholfen. Daneben unterstützen sie die „Tafeln“ in Kempen, Grefrath und Tönisvorst. Außerdem kurbele der Adventskalender den Einzelhandel an, fügt Hinrichs ein weiteres Argument hinzu. Neben Gutscheinen des Kempener Werberings lägen auch Huberti des St. Huberter Werbe- und Bürgerrings in der Tombola.

Die Lions haben nachgerechnet: Konkret sorgen diesmal 80 Spender für insgesamt 250 Preise in einem Gesamtwert von über 11.500 Euro. Allein die Werbering-Gutscheine und Huberti garantieren einen Warenumsatz von mehr als 5000 Euro.

„Der Lions Club Kempen hat beschlossen, die Bildgeschichte des Kalenders weiterzuerzählen“, sagt Hinrichs. Es bleibe natürlich in der originellen Ausdruckssprache von „Moses“ Pankarz. Pankarz, der tagelang in seinem St. Huberter Atelier am neuen Motiv gezeichnet hat, lasse die himmlischen Heerscharen nun vor der Kempener Burg niederkommen.

Unternehmer, die sich ein Kalender-Kontingent reservieren wollen, wenden sich am besten direkt an den Lions-Beauftragten Matthias Hinrichs, Telefon 02152 551406 oder adventskalender@lc-kempen.de. Für die Öffentlichkeit startet der Kalenderverkauf am 1. Oktober bei Beckers Schreibwaren in Kempen, Engerstraße 10, im Café Poeth, Breite Straße 37 in St. Hubert und in der Antonius-Apotheke, Rheinstraße 6 in Tönisberg.

(RP)