Johanna Schablowski vom Segel- und Surfclub Kempen : Kempenerin ist Vize-Weltmeisterin

Kempen Eine der beiden Vize-Weltmeisterinnen der „Inclusion World Championchip for Sailing“ kommt aus Kempen: Johanna Schablowski vom Segel- und Surfclub Kempen.

Zusammen mit Lilli Zellmer nahm sie an der Weltmeisterschaft in Rostock teil. Gemeinsam holten sie den überragenden zweiten Platz und feiern die Vize-Weltmeisterschaft.

Bei der „Inclusion World Championchip for Sailing“ geht es um das Segeln in inklusiven Teams. Das bedeutet, dass eine Person aus dem Team ein Handicap hat, die andere Person nicht. In der Klasse wird mit besonderen Booten gesegelt, die von Menschen mit Handicap gesegelt werden können. Es geht dabei um die Bootsklasse „S/V 14 von Fareast“. Zu den auffälligsten Besonderheiten der gesegelten Boote zählen die beiden Schalensitze mit elektrischer Neigetechnik, an die die Besatzung sich festschnallt.