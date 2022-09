Verlosung des Niederrheinischen Radwandertages : Sieger des Gewinnspiels liebt die Kempener Atmosphäre

Kempen Mit Willi van de Winkel wurde jetzt der Sieger der Verlosung des Niederrheinischen Radwandertages gefunden. Passend zum Tag, gewann er ein Fahrrad.

Rund 3000 Kilometer fährt Willi van de Winkel durchschnittlich im Jahr mit dem Fahrrad. Künftig kann der passionierte Radfahrer das mit einem neuen Drahtesel tun. Denn bei der Verlosung am Niederrheinischen Radwandertag im Juli hat er als Hauptpreis ein neues Fahrrad gewonnen. Der Niederrheinische Radwandertag fand in diesem Jahr zum 29. Mal statt und stand unter dem Motto „Stadt Land Genuss“.

Auf 82 Routen durch 63 Städte und Gemeinden konnten Radfahrende den Niederrhein und die benachbarten Niederlande entdecken. Vier der diesjährigen Routen führten durch Kempen. Koordiniert wird der Niederrheinische Radwandertag traditionell von der Niederrhein Tourismus GmbH. Am Rande des Niederrheinischen Radwandertags gab es auch in diesem Jahr wieder einiges zu gewinnen. Alle Teilnehmenden konnten mit einer ausgefüllten Starterkarte an einer zentralen Tombola teilnehmen. Der Hauptpreis war ein Fahrrad des Kempener Unternehmens Radsport Claassen.