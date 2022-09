Öl trifft Pastell : Zwei Kempener stellen im Foyer des Rathauses aus

Kempen Was passiert, wenn Öl auf Pastell trifft — das kann man im Foyer des Kempener Rathauses am Buttermarkt sehen. Roswitha Ortolf und Wijo Heinen stellen ihre Werke aus.

Noch bis zum 27. September ist die Ausstellung „Öl trifft Pastell“ im Foyer des Kempener Rathauses zu sehen: Roswitha Ortolf und Wilhelm Josef (Wijo) Heinen, beide in Kempen lebend, zeigen ihre Bilder. Roswitha Ortolf ist 66 Jahre alt. Als Jugendliche erlernte sie den Beruf der grafischen Zeichnerin. Ihre Liebe zu jeglichem kreativen Tun, sei es Malen, Zeichnen oder Basteln, hatte sie aber schon viel früher entdeckt. Diese trägt sie durch ihr Leben, ob sie nun Kurse im Töpfern, Radieren oder Zeichnen belegt, oder als Altenpflegerin, zu der sie sich ausbilden ließ, mit den Bewohnern des Heims kreativ arbeitet. 2016 begann sie, in der Malschule von Marion Jansen in Nieukerk Kurse zu belegen. Einmal in der Woche fährt sie dorthin und widmet sich ihren Bildern. „Das ist meine Mal-Zeit“, sagt Ortolf, „ich bin keine Zuhause-Malerin.“ Sie arbeitet mit Pastellkreiden und entwickelt realistische Tierporträts und Landschaften. Was sie am Malen mag? „Die Entspannung und das Gefühl, dass es gut gelungen ist.“