Schiefner verteilte Pakete und Briefe : Bundestagsabgeordneter hilft bei der Post

Kempen Tatkräftige Unterstützung erhielt die Postzustellerin Sandra Sitz Anfang dieser Woche. Der Kempener Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Udo Schiefner, begleitete die Viersenerin auf ihrer Zustelltour und lieferte Paket- und Briefsendungen an die Kunden aus.

Der Parlamentarier besuchte frühmorgens den Zustellstützpunkt der Deutschen Post an der Vorster Straße in Viersen , um sowohl mit den Mitarbeitern als auch der Führungsmannschaft um Niederlassungsvertreter Boris Dobra zu sprechen und aktuelle Einblicke in den Postalltag zu bekommen. Immer weniger Briefe aber immer mehr Pakete oder „warentragende“ Sendungen, lassen sich die Kunden an die Wohnungstür liefern. „Für mich war besonders spannend, die körperlich anstrengende Paketzustellung persönlich zu erleben. Mein Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die das bei jedem Wetter machen, ist nochmal größer geworden. Wichtig ist, dass dann auch Entlohnung und Arbeitsbedingungen stimmen,“ erklärte der SPD-Politiker.