Seismische Messungen zwischen Viersen, Krefeld, Düsseldorf und Duisburg : Auf der Suche nach Erdwärme in Krefeld

Foto: Geologischer Dienst

Krefeld Der Geologische Dienst NRW kündigt für Krefeld und das Umland ab Okotober Messungen mit Spezialfahrzeugen an. Für Gebäude soll die eigens für die Erkundung bebauter Gebiete entwickelte Vibrationsseismik unschädlich sein.

Mit seismischen Messungen soll im Gebiet zwischen Viersen , Krefeld , Düsseldorf und Duisburg das Potenzial für geothermische Wärme erkundet werden. Der Geologische Dienst Nordrhein Westfalen (GD NRW) kündigt für diesen Bereich Messungen durch Spezialfahrzeuge an, die Anfang Oktober beginnen sollen. Im Fokus der Suche stehen dabei Gesteinsvorkommen, die heißes Tiefenwasser enthalten. An die Oberfläche aus mehreren Tausend Metern Tiefe gepumpt, gibt das heiße Wasser seine Energie über Wärmetauscher an den Energieverbraucher – beispielsweise ein Fernwärmenetz, einen Industriebetrieb oder ein Gewächshaus – ab und wird anschließend wieder in die Tiefe geleitet. Pilotregion der Erkundungen sei im Herbst vergangenen Jahres bereits das zentrale Münsterland gewesen.

Um den Untergrund zu erkunden, erzeugen Spezialfahrzeuge, sogenannte Vibro-Trucks, mithilfe von Vibrationen Schallwellen, die an den Grenzen der verschiedenen Gesteinsarten reflektiert werden – ähnlich einer Ultraschalluntersuchung. Bohrungen oder andere Eingriffe in den Boden sind bei dieser schonenden Untersuchungsmethode nicht notwendig. Drei Vibro-Trucks fahren in einem Konvoi entlang vorab festgelegter Messstrecken. Alle 40 Meter halten sie an und schicken über eine hydraulisch absenkbare Rüttelplatte am Boden der Fahrzeuge für eine bis drei Minuten Vibrationen in den Untergrund. Diese werden reflektiert und von sogenannten Geophonen (ähnlich Mikrophonen) empfangen. Aus den so gewonnenen Daten erstellt der GD NRW anschließend ein detailliertes Bild des Untergrundes.