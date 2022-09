Seit 25 Jahren Vereinsbaumgemeinschaft : Zum 23. Mal wird auf dem Grefrather Markt das Herbstfest gefeiert

Grefrath Seit 25 Jahren steht der Vereinsbaum auf dem Grefrather Markt. Jetzt soll das Jubiläum gefeiert werden — mit dem zweitägigen Herbstfest. Was den Besuchern geboten wird.

Eingeläutet werden die Feierlichkeiten am kommenden Samstag, 24. September, um 17 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Laurentius. Der Kirchenchor wird die Messe mitgestalten. Gleich anschließend, um 18.30 Uhr, ziehen die Vereine zum Markt. Das Trommlerkorps der Freiwilligen Feuerwehr wird grüßen, ab 19.30 Uhr soll ein DJ unter dem Riesenfallschirm für gute Stimmung sorgen. Am Sonntag, 25. September, wird ab 12.30 Uhr auf dem Markt ein Bühnenprogramm angeboten. Vorher werden die historischen Traktoren erwartet, die ab 11 Uhr durch Grefrath rollen. Der Musikverein Grefrath, der Oedter Frauenchor, die Niersmatrosen und das Grefrather Jugendtheater präsentieren sich am Nachmittag. Die Kempen Big Band wird den musikalischen Schlusspunkt setzen. Gegen 16 Uhr werden die Gewinner der Tombola bekannt gegeben. „Die Küche zu Hause kann an beiden Tagen geschlossen bleiben“, erklärt Heinz Klingen von der Vereinsbaumgemeinschaft, „unser kulinarisches Angebot ist vielfältig und für jeden Geschmack geeignet.“ Eine Hüpfburg für die Kinder, informative Präsentationsstände verschiedener Vereine, der Trödel der Kolpingsfamilie und auch die Kirmes auf dem Deversdonk bilden das Rahmenprogramm für das silberne Jubiläum.