Jubiläum in Neuss : Ein Hoch auf 50 Jahre gelebte Städtepartnerschaft mit Châlons

Neuss Gala-Abende, Empfänge, Führungen, Bouleturnier – in beiden Städten wird zum runden Geburtstag der Städtepartnerschaft zwischen Neuss und Châlons-en-Champagne ausgiebig gefeiert.

Zum Jubiläum hat der Kulturkreis im Jahnstadion neben der neu gestalteten Boulebahn eine „Partnerschaftsbank“ gestiftet, die im Juni eingeweiht wurde und die die Gäste am kommenden Samstag bei einem Bouleturnier bewundern können. An die zahlreichen Begegnungen erinnert sich Magda Holzberg gern und hofft, dass noch viele kommen. Eine aber ist ihr in besonderer Erinnerung, nämlich die, als sich 2017 einige Châlonesen mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht hatten, um in Neuss den Start der Tour de France mitzuerleben. Der erfolgte zwar in Düsseldorf, aber auf dem Weg von der Landeshauptstadt nach Lüttich fuhren die Sportler eben auch durch Neuss. 80 Mitglieder hat der Deutsch-Französische Kulturkreis aktuell.