Demonstration in Düsseldorf : Spruchbänder von Kempener Händlern ür klare Strategie

Kempen/Düsseldorf Kempener Einzelhandel und Gastronomie demonstrierten vor dem Düsseldorfer Landtag. Die Organisatorin zeigte sich vom Zuspruch enttäuscht.

Am Montagvormittag demonstrierten Einzelhandel und Gastronomie vor dem Düsseldorfer Landtag. Es sollte deutlich gemacht werden, dass nur eine Strategie mit Weitsicht ständige Öffnungen und Schließungen verhindern könnte. Jennifer Kuhnes, Boutique-Besitzerin des „Paradise“ in der Kempener Ellenstraße, hatte zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen. Weil am Ende nur rund 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort waren, war sie doch enttäuscht: „Ja, es hätten sicherlich mehr sein können.“ Kempen war gut vertreten. Das Hundegeschäft „Rudelglück“ und das Restaurant „Falko“ waren vor Ort, Rainer Hamm, Geschäftsführer des Kempener Werberings, ebenfalls. Dabei hatte der Aufruf zur Demonstration in den sozielen Medien eine bemerkenswerte Resonanz gefunden. Warum letztendlich doch nur so wenige den Weg nach Düsseldorf gefunden hatten, konnte sich Jennifer Kuhnes auch am Montagabend nicht recht erklären. Möglicherweise hätte viele ihre Geschäfte nicht schließen wollen.