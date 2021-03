Impfzentrum in Dülken : Kreis Viersen will Vorerkrankte impfen

Kreis Viersen will Vorerkrankte impfen

Impfzentrum in Dülken

Bisher hat der Kreis Viersen Personen mit Vorerkrankungen zur Corona-Impfung an die Hausärzte verwiesen. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Der Kreis Viersen erarbeitet derzeit ein Konzept, um bei vorhandenen freien Kapazitäten Menschen mit Vorerkrankungen ein Angebot zur Corona-Impfung zu unterbreiten.

Leser Michael Heckmann aus Willich hatte sich an unsere Redaktion gewandt, da ihm als Vorerkranktem vom Kreis Viersen eine Corona-Impfung im Dülkener Impfzentrum verweigert worden war. Der Kreis hatte ihn in einem Schreiben aufgefordert, „sich zwecks Impfung mit Ihrer Hausarztpraxis in Verbindung zu setzen. Eine vorzeitige Impfung im Impfzentrum ist nicht möglich.“ Aus Sicht des Rechtsanwalts Heckmann war das rechtswidrig. Zudem wissen die niedergelassenen Ärzte noch gar nicht, wann und wie genau sie mit den Impfungen loslegen können.