Corona im Kreis Viersen : 93 neue Corona-Fälle kreisweit

Symbolfoto Foto: dpa/Jens Büttner

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag 93 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 463 Personen als infiziert – davon 37 in Grefrath, 79 in Kempen, 61 in Tönisvorst und 35 in Willich. Einen neuen Fall gibt es an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst, dadurch erhöht sich die Anzahl der Infizierten dort auf zwei.

Drei weitere Fälle gibt es außerdem an zwei Kitas in Viersen und an einer Gesamtschule in Viersen. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – liegt aktuell bei 107. Bislang wurden im Kreisgebiet in 581 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon sind 264 Personen aktuell infiziert – 54 mit der südafrikanischen, 210 mit der britischen Variante. Weil nicht alle positiven Proben typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 146 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten 38 Personen als aktuell infiziert, elf mit der südafrikanischen, 27 mit der britischen Variante. In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 17 Menschen mit einer Corona-Infektion stationär behandelt, fünf von ihnen werden beatmet.

(biro)