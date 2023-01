Gesamtschule und Gymnasien in Kempen Kinder an weiterführenden Schulen anmelden

Anfang Februar können Eltern ihre Kinder an den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet anmelden. Darauf weist die Stadt Kempen hin. Anmeldungen an der städtischen Gesamtschule, Wachtendonker Straße 38 in Kempen, sind möglich am Freitag, 3. Februar, von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr, am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 14 Uhr, am Montag, 6. Februar, von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr, am Dienstag, 7. Februar, von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 8. Februar, von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 9. Februar, von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Vorab muss online ein Anmeldetermin gebucht werden, das ist auf der Internetseite der Schule möglich unter www.gesamtschulekempen.de/service/anmeldung. Zur Anmeldung an der Gesamtschule sollen die Kinder mitgebracht werden.