Tipps vom Fachmann aus Tönisvorst Worauf man beim Lastenrad-Kauf achten sollte

Immer mehr Menschen suchen Alternativen zum Auto – wollen oder müssen dabei aber Personen oder Gegenstände transportieren. Die Zahl der Lastenfahrräder ist daher in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – 2021 wurden in Deutschland 167.000 Lastenräder verkauft, ein Wachstum von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Marktdaten des Zweirad-Industrie-Verbands zeigen. Auch viele Kommunen fördern den Kauf von Lastenrädern finanziell, so auch Kempen, Tönisvorst und Willich (siehe Info).