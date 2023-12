Aufführung in Kempen an Dreikönig Texte des Weihnachtsoratoriums neu gedeutet

Wie zu Bachs Zeiten üblich, wählte Gössel für die Altpartie einen Countertenor. Tobias Hechler studierte an der Hochschule für Künste Bremen und an der Musikhochschule Hannover. Im Konzertfach gestaltet er vornehmlich barocke Partien – auf der Bühne war er beispielsweise als Oberon in Brittens „Sommernachtstraum“ oder als Ruggiero in Händels „Alcina“ zu erleben. Der aus Dresden stammende Leonard Reso erhielt seine ersten musikalischen Impulse als Kruzianer, später studierte er an der Robert-Schumann-Musikhochschule Düsseldorf und erwarb seinen Master bei Martin Wölfel. Der Tenor widmet sich dem Lied und dem Oratorium, sein Repertoire erstreckt sich von der Renaissance bis zu zeitgenössischer Musik. Reso ist Mitglied des WDR-Rundfunkchores und gehört zu den Kölner Vokalsolisten.