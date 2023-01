Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich im Vergleich Was Städte an der Hundesteuer verdienen

Kempen · Obwohl sich die Zahl der Hunde in Kempen kaum verändert hat, hat die Stadt im vergangenen Jahr deutlich mehr einnehmen können. Was Halter in Kempen und den Nachbarstädten zahlen und was die Städte davon haben.

23.01.2023, 17:10 Uhr

Glücklicher Hund im Schnee: Ein Border Collie hält eine Frisbeescheibe. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst