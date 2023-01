Unter Ausschluss der Öffentlichkeit Jury wählt Sieger-Entwurf für Schulcampus in Kempen

In wenigen Tagen soll feststehen, wie das neue Gebäude für die Gesamtschule auf dem Ludwig-Jahn-Sportplatz in Kempen aussehen könnte: Am Donnerstag, 2. Februar, tagt das Preisgericht, um im Rahmen des Architektenwettbewerbs einen Sieger zu wählen. Insgesamt reichten 15 Architekturbüros ihre Entwürfe ein. Fünf Büros wurden durch das Planungsbüro Wolters Partner Architekten aus Coesfeld, das die Stadt Kempen bei der Durchführung des Architektenwettbewerbs begleitet, nach Absprache mit der Stadt gesetzt, zehn weitere kamen durch Bewerbungen hinzu.