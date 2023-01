Konzerte in Krefeld und Mönchengladbach geplant Chor der Liebfrauenschule Mülhausen tritt bei „Gospel goes Classic“ auf

Das Publikum darf sich dann auf ebenso schwungvolle wie stimmungsreiche Arrangements bekannter Gospels und Spirituals für Solisten, Chor und Sinfonieorchester freuen, darunter „Hallelujah to the King“, „My Hope is in You“ und „Order my Steps“. Selbstverständlich ist auch bei dieser dritten Auflage der überregional als Gospelgröße bekannte und gefeierte Gabriel Vealle als charismatischer und stimmstarker Solist auch als Moderator dabei. Ihm zur Seite steht als Gesangssolistin diesmal Zena Taylor. Auch sie ist seit vielen Jahren eine begeisterte – und begeisternde – Gospelsängerin, wobei sie Auftritte durch Europa, das Vereinigte Königreich, Amerika und die Karibik führten.