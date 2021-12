Einsatz in Kempen : Feuerwehr löscht Garagenbrand in Kamperlings

Die starke Rauchentwicklung war weithin zu sehen. Foto: Günter Jungmann

Kempen Die Freiwillige Feuerwehr Kempen hat am Samstagmittag einen Brand an der Straße Am Weihbusch in Kempen gelöscht.

Kurz nach dem stadtweiten Probealarm um 12 Uhr wurden der Löschzug Kempen, die Löschgruppe Unterweiden und der Rettungsdienst der Stadt zum Weihbusch gerufen.

Schon bei der Anfahrt in Richtung Kamperlings sahen die Wehrleute eine starke Rauchentwicklung. Laut Feuerwehr war der Anbau einer Doppelgarage in Brand geraten, das Feuer hatte auf beide Garagen übergegriffen.

Zur Sicherheit ließ der Einsatzleiter auch den Löschzug Schmalbroich nachalarmieren. Die Wehrleute konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Wie der Brand entstand, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

(biro)