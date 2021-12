Pandemie im Kreis Viersen : Frau (71) aus Willich stirbt an Covid-19

Kreis Viersen Der Kreis Viersen meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am 9. Dezember soll außerdem das Impfzentrum wieder öffnen.

Der Kreis Viersen öffnet am Donnerstag, 9. Dezember, wieder das Impfzentrum im früheren Cornelius-Hospital an der Heesstraße in Dülken. Dort werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen gegeben, ein Termin ist nicht nötig.

Im Kreisgebiet wurden am Freitag, 3. Dezember, 136 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten 1598 Personen als infiziert, davon 232 in Willich, 228 in Kempen, 161 in Tönisvorst und 118 in Grefrath. Neue Fälle meldete der Kreis von der Gemeinschaftsgrundschule in Tönisberg (3 Fälle), der Gemeinschaftsgrundschule in Willich-Wekeln (2) und vom Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen (1).