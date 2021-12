Impfaktion für Pädagogen aus Grefrath und Kempen : 100 Lehrer lassen sich boostern

Arzt Christian Wagner (v.l.), Isabelle Cembrowski, Sabine Neutzling und Medizinstudent Marian Bergmann bei der Impfaktion an der Regenbogenschule. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Pädagogen von vier Schulen nahmen das Angebot am Freitag gern an. Als Dankeschön bekam jeder eine Tüte Plätzchen, gebacken von Kindern des Kempener Kinderheims Annenhof.

Schlange stehen für den dritten Pieks – das machen 100 Lehrerinnen und Lehrer von der Regenbogenschule, der Grundschule Wiesenstraße, der Astrid-Lindgren-Schule aus Kempen und der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath am Freitag. Es geht zügig voran. Alle freuen sich über dieses Angebot. „Uns hat Doktor Wagner ein Booster-Angebot gemacht, wir haben dann auch andere Grundschulen angesprochen und alle waren begeistert“, sagt Philip Herz, Schulleiter an der Regenbogenschule. Christian Wagner hat eine Tochter, die auf diese Grundschule geht: „Beim Elternsprechtag kamen wir drauf, ich sagte, wenn wir viele zusammenbekommen, dann machen wir eine Aktion daraus“, berichtet der Orthopäde mit eigener Praxis in Krefeld.