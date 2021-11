Rund 100 Einsatzkräfte vor Ort : Feuerwehr rettet bei Brand in Mettmann 6 Personen über Balkone

Mettmann Ein dramatisches Bild zeichnete sich gestern in einem Wohnviertel in Mettmann: Meterhohe Flammen schlugen aus einer Wohnung, Menschen riefen auf den Balkonen um Hilfe. Vier Personen wurden schwer verletzt, eine davon lebensgefährlich.

In Mettmann hat es am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Kantstraße gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, wurde der Alarm gegen kurz vor 19 Uhr ausgelöst. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, brannte die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss demnach schon in voller Ausdehnung. „Das war ein dramatisches Bild vor Ort: Die Flammen schlugen schon meterhoch aus den Fenstern und auf den Balkonen standen mehrere Personen, die um Hilfe gerufen haben“, berichtet der Sprecher weiter.