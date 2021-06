Freizeittipp : Eine Radtour rund um Kempen

Kempen Von Kempen führt die Tour vorbei an großen Höfen und prächtigen Herrensitzen. Start ist an der Burg, dann geht es nahezu einmal um Kempen herum.

Die Tour startet auf dem Parkplatz der Kempener Burg. Sie wurde Ende des 14. Jahrhunderts vom Kölner Erzbischof Friedrich von Saarwerden errichtet und 1634 umgebaut. 1851 brannte sie nieder. Nach dem Wiederaufbau diente sie als Schulgebäude, später als Sitz der Kreisverwaltung. Derzeit ist dort das Kreis- und Stadtarchiv untergebracht. Die Radler fahren in Richtung Nordosten und gelangen zum Knotenpunkt (KP) 11 am Bahnhof. Hinter dem KP 52 verlassen sie Kempen und erreichen das Landschaftsschutzgebiet Königshütte. Am KP 46 folgen sie den Schildern in Richtung Süden zum KP 83. Der Weg führt vorbei an Gut Heimendahl – ein ehemaliger Herrensitz, der im 17. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wurde. Hofladen und Hofcafé sind weithin bekannt, samstags werden wechselnde Eintopfgerichte angeboten. Außerdem beherbergt das Gut einen Arche-Hof, auf dem seltene Tierrassen gezüchtet werden.

Weiter geht es zum KP 84 an der Kapelle St. Peter. Erstmals 1085 urkundlich erwähnt, ist sie der älteste kirchliche Bau im Kempener Land. Von Mai bis September ist die Kapelle an jedem ersten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr offen. Weiter geht es über den KP 99 zu KP 15 und zum KP 4. Auf dem Weg zum KP 5 passieren die Ausflügler Haus Steinfunder. Der einstige Rittersitz aus dem Jahr 1360 war bis ins 18. Jahrhundert von einem Wassergraben umgeben. Heute befindet sich Haus Steinfunder in Privatbesitz. Weiter geht es zum KP 6 und vorbei an Haus Aldenhoven, einen Jagdschlösschen von 1615, von dem sich nur noch Mauerreste hinter der Hofanlage entdecken lassen. Am KP 6 in Grefrath liegt die Abtei Mariendonk. Weiter geht es zum KP 43. Auf dem Weg in Richtung KP 19 fahren die Radler vorbei am Heumischhof, in dem sich eine denkmalgeschützte Kapelle aus dem Jahr 1908 befindet. An der Kreuzung Spoosweg / An Haus Velde biegen die Ausflügler rechts ab und passieren Haus Velde, ein ehemaliger Gutshof mit Wehrturm aus dem 14. Jahrhundert, der sich in Privatbesitz befindet. Durch Escheln geht es weiter zum KP 41, dann zum KP 12 in St. Hubert. Über den KP 13 fahren die Radler in Richtung Kempen, wo sie über die KP 52 und 11 die Burg wieder erreichen.