Freilichtmuseum in Grefrath : Wieder Führungen im Freilichtmuseum

Grefrath Museumspädagogische Aktionen und Kindergeburtstagsfeiern sind nach der neuen Corona-Schutzverordnung wieder möglich, auch Spiele gibt es.

Museum und Pädagogik – das passt wieder gut zusammen im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath. Alle Angebote einschließlich der Kindergeburtstage dürfen wieder stattfinden. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf neun Personen begrenzt, eine Testpflicht besteht jedoch nicht mehr. Der Museumsbesuch ist ohne Terminbuchung mit einfacher Rückverfolgbarkeit möglich. Es gilt weiterhin die Pflicht, in allen Innenräumen des Museums einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Auch der Mindestabstand muss eingehalten werden.

Das Museum bietet außerdem wieder offene Führungen an. Das Programm beginnt jeweils am Samstag, 12. und 19. Juni, um 15 Uhr mit der Veranstaltung „Der Niederrhein – ein historischer Spaziergang“. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro zuzüglich des Museumseintritts. Am Dienstag, 15., und Donnerstag, 17. Juni, um jeweils 14 und 15 Uhr, finden Kurzführungen durch die aktuelle Sonderausstellung „Grüße von nah und fern – Die Kulturgeschichte der Postkarte“ statt. Die Führungen dauern etwa 30 Minuten und sind auf maximal fünf Personen begrenzt. Es ist lediglich der reguläre Museumseintritt zu entrichten.

Alternativ zu den geführten Programmen bietet das Museum verschiedene Spiele an, die eigenständig auf dem Gelände gespielt werden können. Das Angebot richtet sich an Kindertagesstätten, Schulklassen und Familien. Zur Auswahl steht beispielsweise die Rallye „Hexen, Räuber, wilde Biester!“. Die Spieler müssen mithilfe von Spielkarten oder über die kostenlose App Actionbound Aufgaben lösen. Im Spiel „Märchen-Mehrkampf“ können sich bis zu zehn Personen auf dem Museumsgelände in Wettkämpfen wie Linsen-Sortieren und Rapunzelzopf-Flechten messen. Die dazu benötigten Materialien sind in einer Box an der Museumskasse erhältlich. Das Spiel kostet 14,90 Euro und kann beliebig oft wiederverwendet werden.