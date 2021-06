Schülerzeitungen im Rhein-Kreis : Grundschule belegt ersten Platz mit ihrer Schülerzeitung

Yvonne Gebauer konnte die Schülerzeitungen nur per Video auszeichnen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf/Kempen Im Schülerzeitungswettbewerb des RSGV und der RP wurden unter anderem die „Meerbuschtrommel“ und „Eichenpost online“ ausgezeichnet.

Viel Lob und großer Respekt für das Engagement in dieser schwierigen Zeit prägten die Siegerehrung des 40. Schülerzeitungswettbewerbs der rheinischen Sparkassen und zehn regionaler Tageszeitungen – darunter ist auch die Rheinische Post. Die ausgezeichnete Arbeit der besten Jung-Redakteure im Rheinland überzeugte vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nicht nur die Jury, sondern auch die beiden prominenten Laudatoren.

„Es ist jedes Jahr ein ganz besonderer Termin, die Werke von solch engagierten Nachwuchs-Journalisten auszeichnen zu dürfen. Mit ihrem Engagement für Schülerzeitungen üben sich Jugendliche im Recherchieren und Analysieren und können beim Schreiben ihrer Kreativität Lauf lassen. Gleichzeitig schulen sie ihre Medienkompetenz und erschaffen für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eine spannende Lektüre“, so Yvonne Gebauer (FDP), Schul- und Bildungsministerin des Landes NRW, die mit Michael Breuer, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV), die Auszeichnungen per Videobotschaft verkündete.

Im Hauptwettbewerb (Klassen 5 bis 13) konnte die Redaktion von „Altenteich“ vom Städtischen Gymnasium in Düren den ersten Platz und damit auch die 2000 Euro Preisgeld zurückerobern. Der zweite Platz (1500 Euro) ging an „Schulgeflüster“ vom Friedrich-Albert-Lange-Kolleg, Duisburg. Da sich die Redaktion auch den Facebook-Publikumspreis für das beste Cover sichern konnte, kamen noch einmal 250 Euro für die Redaktionskasse dazu. Der dritte Platz (1000 Euro) ging an „Grenzgänger“, Städtisches Gymnasium Goch.