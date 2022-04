„Wattbewerb“ für Städte und Gemeinden : Mehr Photovoltaik-Anlagen in Kempen

Montage einer Photovoltaik-Anlage auf einem Privathaus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kempen In Kempen werden immer mehr Photovoltaik-Anlagen installiert. So sichern sich viele Bürger gegen steigende Energiepreise ab. Schon jetzt hat sich die Kempener Teilnahme am „Wattbewerb“ gelohnt.

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Kempen investieren in Photovoltaik-Anlagen. Im ersten Quartal 2022 wurden in Kempen 44 neue Anlagen installiert. Das sind fast 70 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des bisherigen Rekordjahres 2021. Auch die installierte Leistung liegt mit 330 Kilowatt-Peak (kWp) um mehr als 70 Prozent höher als im ersten Quartal 2021. Das teilt die örtliche Wattbewerbsgruppe mit. „PV-Anlagen auf dem eigenen Dach sind nicht nur ein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz, sondern dienen auch als eine Art Versicherung gegen die explodierende Strompreise“, sagt Michael Rumphorst von der lokalen Wattbewerbsgruppe aus Kempen.

Seit Anfang 2021 nimmt die Stadt Kempen am Wattbewerb teil, einem Wettbewerb, in dem aktuell 192 Städte und Gemeinden in Deutschland um den größten Zubau an Photo­voltaikleistung je Einwohner wetteifern. Aktuell liegt Kempen im Wattbewerb auf Platz 81, zwar hinter Willich (Platz 39) und Tönisvorst (Platz 49), aber vor Nettetal (Platz 82) und Viersen (Platz 89). Das sei ein herausragender Erfolg für den Kreis Viersen, denn alle Städte haben sich damit in der oberen Hälfte des Wattbewerbs platziert, so Michael Rumphorst.

Die Dynamik im ersten Quartal wurde primär von Privathaushalten getragen. Mit einer PV-Anlage und einem Speicher können sie von März bis Oktober beim Strom autark werden. „Wir werden bald aber auch verstärkt neue PV-Anlagen von Gewerbe- und Industrieunternehmen sehen, denn für sie stellen die stark gestiegenen Strompreise an der Leipziger Strombörse ein noch größeres Problem dar als für die Privathaushalte“, ist sich Helmut Nienhaus von der Wattbewerbsgruppe sicher. „Aber auch für Privathaushalte wird es in den nächsten zwölf Monate sicherlich noch weitere Strompreiserhöhungen geben, was die Rentabilität der PV-Anlagen weiter ansteigen lassen wird.“

Wer sich bei dem Thema Photovoltaik noch unsicher ist und mehr erfahren will, der kann sich an die Kempener Wattbewerbsgruppe wenden. Sie besteht aus Kempenerinnen und Kempenern, die selbst eine PV-Anlage besitzen und ihre Erfahrungen weitertragen wollen. Die Gruppe erstellt gemäß dem Motto „Von Bürgerinnen und Bürger für Bürgerinnen und Bürger“ unverbindliche und kostenfreie Potenzialanalysen über den ökologischen und ökonomischen Nutzen einer eigenen PV-Anlange.

Kontakt Erreichbar ist die Gruppe per E-Mail: sonne.kempen@web.de.

(RP)