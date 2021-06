Neuer Brandschutzbedarfsplan : Kempen setzt weiterhin auf Freiwillige Feuerwehr

Kempen Einstimmig hat sich der Ausschuss für Ordnung und Rettungswesen für den neuen Brandschutzbedarfsplan ausgesprochen, der die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr belegen soll.

Um weiterhin eine starke Freiwillige Feuerwehr zu haben, listet die Stadtverwaltung in ihrem Brandschutzbedarfsplan ein Bündel von Maßnahmen auf, die helfen sollen, zum einen mehr Menschen für den Dienst in der Feuerwehr zu begeistern und zum anderen denjenigen, die dort bereits ehrenamtlich tätig sind, ein Zeichen der Wertschätzung zu geben. Zu den Maßnahmen, die die Verwaltung anstrebt, zählen unter anderem die Berücksichtigung von Feuerwehrleuten bei Stellenausschreibungen der Stadt, die Hilfe bei der Suche nach Arbeitsplätzen in der näheren Umgebung, Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum, insbesondere in der Nähe von Feuerwehrgerätehäusern, freie Nutzung von Schwimmbädern, Museen oder ähnlichen Einrichtungen oder die Übernahme der Kosten oder Zuschüsse für den BE-Führerschein (Anhänger). Gleichzeitig will die Stadt mehr Werbung für eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr, auch in der Kinder- und Jugendfeuerwehr, machen, um den Nachwuchs fürs Ehrenamt zu gewinnen.