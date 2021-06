Feuerwehr Jüchen im Einsatz : Nach Unwetter Vollalarm für die Feuerwehr

Im August 2020 (Bild) hatte ein besonders starker Regen etliche Straßen und Häuser in der Stadt unter Wasser gesetzt. Nun musste die Feuerwehr am Freitagabend wieder zu 22 Wassereinsätzen nach Gewitterregen ausrücken, so stark betroffen wie damals war Jüchen diesmal aber nicht. Foto: Patrick Schüller

Jüchen Vollalarm für alle Einheiten der Jüchener Feuerwehr wurde während des Starkregens am Freitagabend gegeben. Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz, die zu insgesamt 22 wetterbedingten Einsätzen in mehreren Stadtteilen alarmiert wurden.

Die Feuerwehr war gerade bei einem Verkehrsunfall auf der A 46 bei Grevenbroich, Menschen wurden laut Wehr dort nicht verletzt, als sich über dem Jüchener Stadtgebiet eine größere Gewitterzelle bildete, heftiger Regen einsetzte. Die Wehr stellte eine erste Bereitschaft auf. Die Alarmmeldungen ließen nicht lange auf sich warten. Wie Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels berichtet, standen mehrere Straßen und Keller unter anderem im Raum Gierath, Bedburdyck und Stessen, aber auch in Garzweiler und anderen Orten unter Wasser. An etlichen Straßen holten die Einsatzkräfte an den Gully-Einläufen die Schmutzfangkörbe heraus, damit das Wasser besser abfließen konnte.

In Kelzenberg wurde die Straße Im Kamp verschlammt, zudem strömte Regenwasser vom Hang in ein Haus an der Straße An der Eiche. Zudem musste die Grubenrandstraße zwischen der L 116 und der Kölner Straße gesperrt werden, weil Wassermassen über die Fahrbahn strömten, ein Auto steckte fest.

Ein Feuerwehrfahrzeug war zur Kontrolle zur Martinusstraße in Bedburdyck ausgerückt, wo zuletzt im Sommer 2020 gewaltige Wassermengen vom Hang herab geströmt waren, Straßen und Keller geflutet wurden. Laut Wehr wurden von der Martinusstraße diesmal keine vollgelaufenen Keller gemeldet. „Wir hatten Hochwasserbarrieren dabei, brauchten sie aber nicht aufzustellen“, sagte Abels.

Um im Bereich der Martinusstraße künftig Überschwemmungen zu verhindern, hatte vor kurzem ein Fachbüro im Auftrag der Stadt ein Konzept mit mehreren empfohlenen Maßnahmen vorgestellt.