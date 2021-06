Ehrenamt in Grevenbroich : Neuer Vize-Chef für 214 Ehrenamtler

Grevenbroich Der neue stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Ingo Reiners (47), tritt sein Amt in einer Zeit von Veränderungen und großen Projekten für die Grevenbroicher Wehr an.

Zunächst wird Ingo Reiners sein Amt kommissarisch ausüben, da er noch zwei Führungslehrgänge absolvieren muss. Erfahrung bringt der Brandinspektor dagegen reichlich mit. 1989 trat er zunächst in die Jugendfeuerwehr ein. Wie alles anfing? „Der Friedhofsgärtner bei uns war Löschzugführer. Als Jugendlicher durfte ich mit dem kleinen Trecker auf dem Friedhof fahren und helfen. Später nahm er mich zur Feuerwehr mit“, erzählt Ingo Reiners. Erst half er beim Fahrzeugwaschen, bald machte er bei Übungen mit – und blieb. „In der Feuerwehr kann ich Menschen helfen. Außerdem bin ich ein technisch interessierter Mensch, und auch die Kameradschaft spielt eine große Rolle“, schildert er. Seit 2008 ist Reiners Einheitsführer des Hemmerdener Löschzuges. Diese Aufgabe werde er weiter übernehmen, das sei für ihn eine Voraussetzung für das neue Amt gewesen. „Ich habe viel Herzblut in die Einheit gesteckt.“ Bevor Ingo Reiners zum Vize-Leiter „Ja“ sagte, führte er ein Gespräch mit seinem Arbeitgeber, einer Firma für Baumaschinen. Der trage sein Engagement in der Wehr mit.

Peter Compes trat 1987 in die Wehr ein, wurde 1999 Löschzugführer in Hemmerden, 2002 stellvertretender Wehrleiter. Unter anderem war er für Ausbildung mitverantwortlich.

Reiners betont die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr. „Man hat mehr Kapazitäten, kann so in manchen Stadtteilen eher vor Ort sein als nur mit Hauptamtlern.“ Der 47-Jährige, zu dessen Familie seine Lebensgefährtin und deren zwei Kinder gehören, übernimmt die neue Aufgabe in einer Zeit von Veränderungen und großen Projekten. Im Sommer soll die neue Feuerwache für Hauptamtler und den Löschzug Stadtmitte in Betrieb gehen. Nach den Ferien soll der Rat den aktualisierten Brandschutzbedarfsplan beschließen, der die Marschrichtung etwa bei Investitionen vorgibt. Zu tun gibt es einiges. Mehrere Gerätehäuser müssen saniert werden. Zudem schlagen die Gutachter vor, die Einheiten Hülchrath und Neukirchen in einem Neubau zusammenzulegen. „Wir werden bei diesem Prozess behutsam vorgehen“, sagt Dezernent Claus Ropertz mit Blick auf die alten Traditionen der Löschzüge.