Corona im Kreis Viersen : Diese Corona-Regeln gelten im Kreis Viersen bis mindestens Sonntag

Kreis Viersen Die kommenden Tage werden aller Voraussicht nach zahlreiche Lockerungen für die Menschen im Kreis Viersen bringen, was die Corona-Regeln betrifft.

Grund ist zum einen, dass der Inzidenzwert – also die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – so lange unter 50 liegt, dass ab Montag Lockerungen möglich werden können. Zum anderen hat die Landesregierung am Mittwoch einen neuen Stufenplan vorgestellt, der schon ab dem heutigen Freitag, 28. Mai, gilt.