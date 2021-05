Corona aktuell : Lockerungen in der Blütenstadt ab Freitag in Sicht

Lockerungen in der Blütenstadt ab Freitag in Sicht

Leichlingen Wenn die Inzidenzwerte sinken, sind unter anderem Einkäufe ohne Termin und Negativ-Test möglich. Kindergärten kehren dann am 7. Juni in den vollen Regelbetrieb zurück.

In den kommenden Tagen wird es für den Rheinisch-Bergischen Kreis voraussichtlich schrittweise neue Corona-Regelungen geben. Denn ab Freitag gelte die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, mit neuen Regelungen für Öffnungsschritte. Für Rhein-Berg mit seiner stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 ändere sich damit, dass sich Angehörige aus zwei Haushalten sich ohne Begrenzung der Personenzahl im öffentlichen Raum treffen dürfen. Zudem seien Einkäufe im gesamten Handel ohne Terminvereinbarung und ohne Test möglich. Für die Gastronomie falle das sogenannte „Umkreisverzehrverbot” weg. Kindergärten kehren am 7. Juni in den vollen Regelbetrieb zurück.