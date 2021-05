Landwirtschaft im Kreis Viersen : Regen füllt endlich die Bodenspeicher

Info

Klimawandel Die aktuell kühlen Temperaturen am Niederrhein sind kein Zeichen für einen pausierenden Klimawandel. Nach Daten der Nasa war der April 2021 der 436. Monat in Folge, der im Vergleich zum 20. Jahrhundert zu warm war. Gerade in der Arktis und in Sibirien lagen die Temperaturen um mehrere Grad über dem langjährigen Mittel. Lokal begrenzte und zeitlich befristete gegenläufige Ereignisse können sogar durch diese Phänomene hervorgerufen werden. Etwa sorgt der stetig schwächer werdende und dadurch deutlich mäandernde Jetstream dafür, dass kalte Strömungen aus der Arktis das Wetter in Europa beeinflussen und es kälter wird.