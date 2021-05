Oberberg öffnet sich wieder : Ab sofort noch mehr Lockerungen

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald Das Land NRW hat seine Corona-Schutzverordnung geändert. So werden auch den Oberbergern ab heute, Freitag, 28. Mai, noch mehr Freiheiten zurückgegeben.

Kaum waren die nächsten Lockerungen für den Oberbergischen Kreis bekanntgeworden (die BM berichtete am Donnerstag), kamen schon weiterreichende Öffnungen durch die Landesregierung. Wie Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung in Gummersbach am Donnerstag mitteilte, hat das Land die Corona-Schutzverordnung überarbeitet, die ab heute, Freitag, 28. Mai, greift.