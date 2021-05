Grundschule Wiesenstraße in Kempen : Ein bisschen Zirkus in der Schule

Kempen Ein richtiges Zirkusprojekt mit Abschlussvorstellung in der Manege durfte es wegen Corona nicht geben. Doch auch die kleinere Version mit vielen Hüpfburgen kam bei den Kindern der Grundschule Wiesenstraße gut an.

Klassenweise dürfen die Kinder in die Turnhalle Eichendorffstraße für jeweils zwei Stunden, wo ein kleines Zirkus-Paradies aufgebaut ist. René Ortmann und sein Team kümmern sich um die Nachwuchs-Artisten. Bei Gute-Laune-Musik stürmen die Kinder sofort drauflos. Keine Zeit verlieren, ist die Devise. „Der ist so stark, er konnte mich nur an den Füßen in die Höhe heben“, sagt die siebenjährige Annamaria Kiss begeistert und spricht von René Ortmann. Und auch ihr Mitschüler Milo Philippi findet: „Das ist viel cooler als Unterricht.“