Corona-Pandemie : Die neuen Corona-Regeln in Wermelskirchen

Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind die Infektionszahlen gesunken. Zuletzt sogar unter 35. Zunächst treten nun die Regeln der Stufe 2 der neuen NRW-Verordnung in Kraft. Was nun für Einzelhandel, Gastronomie oder Freizeit gilt – hier ein Überblick.

Die 7-Tages-Inzidenz des Rheinisch-Bergischen Kreises liegt laut dem Robert Koch-Institut (RKI) seit einiger Zeit deutlich unter dem Wert von 50, zuletzt sogar unter 35. Die NRW-Landesregierung hat zudem eine neue Corona-Schutzverordnung verabschiedet, die am Freitag (28. Mai) in Kraft trat. Damit gilt aktuell ein Drei-Stufen-Plan, der sich nach den Inzidenzen richtet. Lockerungen werden dann bereits ab einer Inzidenz von 100 möglich. Weitere Schritte Folgen bei Werten zwischen 35 und 50 sowie unter 35.

Ausgangssperre Die Ausgangssperre fällt bei eine stabilen Inzidenz von unter 100 weg. Derzeit liegt die Inzidenz deutlich unter 35. Es gibt also keine Ausgangssperre in nächster Zeit.

Schulen Ab heute sollen alle Schulen in NRW wieder zum täglichen Präsenzunterricht in voller Klassenstärke zurückkehren. Voraussetzung ist eine stabile 7-Tage-Inzidenz unter 100. So berichtet das Land am 20. Mai. Es gelten eine Testpflicht und eine strenge Maskenpflicht.