Besuch bei der Kreisjägerschaft Viersen : Heinen-Esser von Drohneneinsatz überzeugt

Tönisvorst/Kreis Viersen In Tönisvorst wollte sich Ursula Heinen-Esser (CDU), Umweltministerin des Landes NRW, überzeugen, wie effektiv Drohnen zur Rettung von Rehkitzen eingesetzt werden können.

Am Haus Neersdonk in Vorst ließ Franz Dieter Bürgers vom Hegering Vorst eine Drohne vor den Augen der Ministerin in die Luft steigen und demonstrierte, wie punktgenau diese Technik wirken kann. „Das ist ein super Beispiel dafür, wie man mit moderner Technik viel für Natur und Artenschutz tun kann“, sagte die Ministerin, „das ist eine echte Win-Win-Situation, sowohl für den Landwirt als auch für das Tier.“ Bis auf wenige Zentimeter ließ Ursula Heinen-Esser die Drohne im Versuch an sich herankommen.