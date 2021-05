Corona im Kreis Viersen : Maskenpflicht in Fußgängerzonen entfällt bald

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen liegt stabil unter 50. In den Städten und Gemeinden soll deshalb die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen bald aufgehoben werden.

Als im Oktober 2020 der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen über 50 kletterte, wurde eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen in sieben Städten und Gemeinden des Kreises Viersen in Kraft gesetzt. Sie gilt seit 24. Oktober. Am Donnerstagnachmittag einigten sich die Vertreter der Städte und Gemeinden in einer Sitzung des Stabs für Außergewöhnliche Ereignisse, die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen in der kommenden Woche wieder aufzuheben.