Sekundarschule : Sekundarschule Grefrath: Analyse bescheinigt hohe Qualität

Grefrath Die Bezirksregierung interviewte Lehrer, Schüler und Eltern. Zwei Beamtinnen sahen sich in der Schule an der Dorenburg selber um.

Es gehört für Schüler zum vollkommen gewohnten Schulalltag, dass Inhalte abgefragt und Leistungen überprüft werden. Das ist an der Grefrather Sekundarschule nicht andern, in den vergangenen Monaten standen jedoch auch die Lehrer, die Schulleitung und die ganze Schule auf dem Prüfstand. Eine Qualitätsanalyse des Schulministeriums stand auf dem Programm.

Es ergaben sich dabei herausragende Stärken, die sich die Schule, so die Prüfer, durch beständige Entwicklung erarbeitet habe, Die Schulkonferenz beschloss, die Ergebnisse vollständig zu veröffentlichen, da die offene Kommunikation nach draußen zu den Grundprinzipien der Schule an der Dorenburg gehöre. „Wir können stolz auf unsere Ergebnisse sein und haben nichts zu verstecken, im Gegenteil“, sagt der kommissarische Schulleiter Christin Rütten.

Nach zahlreichen Interviews mit Eltern, Schülern, Schulleitung und weiterem Personal standen am Ende die so genannten Schulbesuchstage an. Zwei Aufsichtsbeamtinnen der Bezirksregierung waren zu Gast ud nehmen unter anderem die Gebäude und den Unterricht unter die Lupe. Dabei wird bewertet, wie Lehrer lehren und Schüler lernen. es geht auch darum, wie die schulischen Gruppen miteinander leben und arbeiten und die Schulleitung die Schule führt. Die Ergebnisse sollen der Schule deutlich machen, welche Stärken und Schwächen in ihrem System erkennbar sind und wie sich weiterentwickeln kann.