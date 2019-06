Meister im E-Sport : Mit dem Controller zum Sporterfolg

Der 17-jährige Leon Falter aus Grefrath ist einer der besten an der Spielekonsole, wenn es um Fußball geht. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Leon Falter ist nicht nur begeisterte Fußballspieler auf dem Sportplatz, sondern auch erfolgreicher E-Sportler. Der 17-jährige Grefrather gehört zu den weltweit besten Fifa-Spielern.

Von Bianca Treffer

Die Finger von Leon Falter bewegen sich blitzschnell über den Controller. Der kleine Joystick ist nahezu unaufhörlich in Bewegung: Dazu drückt der 17-Jährige, den Blick unverwandt auf den Bildschirm seines Computers gerichtet, die verschiedenen Tasten an dem kleinen schwarzen Gerät. Auf dem Bildschirm flitzt ein Fußballspieler vor einem Tor hin und her. Zielsicher gehen die Bälle Stück für Stück ins Tor, wobei der Torwart kaum eine Chance hat, den Ball abzufangen. „Das gehört zu meinem täglichen Training“, sagt der Grefrather mit einem Lächeln. Leon gehört zu den weltweit besten Fifa-Spielern an der Playstation.

Fußball ist aber nicht nur sein Ding am Computer wie sein Zimmer zeigt. „Jünter“, das Maskottchen seines Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach, sitzt auf der Fensterbank, die Borussia-Route hängt unübersehbar an der Wand und die entsprechende Bettwäsche ist aufgezogen. Auf der Kommode steht Fußballpokal neben Fußballpokal, „In der vergangenen Saison war ich in der Liga Torschützenkönig und das mit großem Abstand“, erzählt Leon, der seit vier Jahren beim ASV Süchteln spielt.

Info Die Spiele-Konsole als Sportgerät sehr beliebt Die Spiele-Konsole als Sportgerät wird immer beliebter und der Profibereich größer. In der Kölner Lanxess-Arena kämpfen einmal jährlich die besten „Counter-Strike“-Spieler vor Zuschauern um hohe Preisgelder. Für Stage5 treten mittlerweile gut 40 Spieler in verschiedenen Teams bei Computerspielen wie „Fifa 1VS1“ oder „Hearthstone“ an.

Fußball begleitet Leon schon ein ganzes Leben lang. Mit drei Jahren bolzte er im heimischen Garten mit Vater Alexander Falter. Während sein älterer Bruder Felix mehr dem Handball zugetan war, startete Leon seine Fußballkarriere beim SSV Grefrath, wo sein Vater zu dieser Zeit auch ehrenamtlicher Jugendtrainer war. Dass Leon dabei nicht nur mit Begeisterung spielte, sondern dazu auch Talent hatte, stellte er schnell unter Beweis. Borussia Mönchengladbach wurde auf ihn aufmerksam. Leon spielte 2009 von Februar bis Mai in der U 9-Jugend von Borussia Mönchengladbach. Doch eine Profikarriere auf dem Platz sollte es nicht sein. Er ging im Juni 2009 zum SC Union Nettetal und spielte dort bis Mitte 2015 weiter. Dann erfolgte der Wechsel zu seinem aktuellen Verein ASV Süchteln.

Die Begeisterung für die Playstation packte den jungen Grefrather Weihnachten 2004, als Felix eine solches Computerspielkonsole geschenkt bekam. Vier Jahre später gab es die erste eigene Station und vom ersten Moment an war das Spiel „Fifa“ sein Ding. Auch hier stellte sich schnell heraus: Leon hat Talent. Neben Schule – der Grefrather besucht die Q1 vom Kempener Gymnasium Thomaeum – und Fußballtraining auf dem Platz sitzt der 17-Jährige nahezu täglich an der Konsole, übt und spielt am Wochenende Turniere.

Maximal können 30 Turniere über ein Wochenende gespielt werden. „Das bedeutet durchschnittlich zehn Stunden Spielzeit“, sagt der 17-Jährige. Rund zehn Millionen Menschen spielen wie der Grefrather mit der Playstation Fußball und nutzen die Turniere. Es gibt eine Rangliste und das Ziel von nahezu jedem Spieler ist es, unter die Top 100 zu kommen. Leon gehört nicht nur zu diesen Topspielern mit aktuell Platz 26, sondern er hat das monatliche Ranking bereits zweimal angeführt. „Letzte Woche lief es nicht so gut. Ich habe nur 25 Spiele gewonnen und bin daher im Mai-Ranking auf den Platz 26 gefallen“, sagt er. In der Jahresbestenliste liegt er weltweit derzeit auf Platz 216.

Sein Ziel ist es, sich erneut für die Playoffs der WM zu qualifizieren. Das hat er schon viermal geschafft, flog aber in der vorletzten oder letzten Runde der Qualifikation raus. „Ich weiß nicht, was mehr Spaß macht: an der Konsole zu spielen oder selber auf dem Platz dem Ball nachzujagen. Mir macht beides Spaß, wobei ich mir beim E-Sport vorstellen könnte, daraus mehr zu machen“, sagt Leon.