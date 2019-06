Skiabteilung : Kempener Turnverein bietet Skifreizeit über Silvester an

In der Neusser Skihalle bietet der KTV auch einen Skikursus an. Foto: Dackweiler Ulli/Dackweiler, Ulli (ud)

Kempen Am 28. Dezember geht es ins Zillertal in Österreich. Wer mitfahren möchte, kann sich schon anmelden.

(tref) Die erste Fahrt war ein voller Erfolg. Jetzt steht die zweite Tour an. Die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Wintersportabteilung des Kempener Turnvereins (KTV) wiederholt ihr Angebot und fährt erneut über Silvester in den Schnee zum Skilaufen. Am 28. Dezember 2019 geht es um 19 Uhr am Aqua Sol in Kempen los. Ziel ist Zell im Zillertal, wo die Gruppe im Gasthof Kirchenwirt bis zum 5. Januar 2020 verweilen wird.