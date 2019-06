Kita-Beiträge : Elternbeiträge auf dem Prüfstand

KEMPEN Für den Jugendhilfeausschuss hat die Stadt die Einnahmen neu berechnet, sollten mehr Eltern von Beiträgen für Kita, Kindertagespflege oder OGS befreit werden.

(rei) Grüne und CDU wollen in Kempen, dass mehr Eltern von den Beiträgen zur Kinderbetreuung in der Tagespflege, im Kindergarten oder im Offenen Ganztag der Schulen (OGS) befreit werden. Dazu haben beide Ratsfraktionen im Februar dieses Jahres entsprechende Anträge gestellt. Das Thema steht nun auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am kommenden Dienstag, 18. Juni, um 18 Uhr im Kempener Rathaus am Buttermarkt. Jugenddezernent Michael Klee hat eine ergebnisoffene Beratungsvorlage erarbeiten lassen, mit der die Auswirkungen veränderter Beitragsfreigrenzen bei der Kinderbetreuung auf die Einnahmesituation der Stadt erläutert werden.