Ausbildung : Nachwuchs in der Altenpflege

Der Ausbildung von Pflegekräften kommt hohe Bedeutung zu. an der Berufsfachschule des Kreises Wesel haben 84 die Ausbildung begonnen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Kamp-Lintfort 57 jungen Menschen haben Ausbildung an der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort absolviert. Am 1. Oktober haben 84 neue Auszubildende die ab 2020 neu eingeführte theoretische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann begonnen.

Die Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort gratuliert 57 examinierten Altenpfleger/innen zum bestandenen Examen. Die neuen Fachkräfte haben Tätigkeitsfelder sowohl im Bereich der Altenpflege als auch in der Krankenpflege gefunden. Auf ein Gruppenfoto und die Urkundenübergabe im Kreishaus wurde aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr verzichtet.

Erfolgreich bestanden haben: Esra Ay, Sarina Barghorn, Danielle Barnowski, Evin Bostanci, Michelle Görsch, Tanja Gradisar, Evgenia Heinz, Elvira Kajmovic, Sarah Kepkowski, Sarah Lockschen, Lea Lukaszewski, Daniel Mons, Maurice Neubauer, Stefanie Pachmann, Carina Preuss, Natascha Radosevic, Jennifer Weiße, Laura Zielke, Tuba Berber, Elif Bircan, Vanessa Domogala, Franziska Geldermann, Marua Halim, Helan Hussein, Deniz Kalan, Emina Karajkovic, Stefanie Karrasch, Zeliha Koc, Edwin Melcher, Julia Oberweg, Jana Owsianowski, Sabine Plicht, Michael Rabitz, Virginia de Raet, Svenja Reichl, Felicia Stockhaus, Svenja Thiel, Sven Titze, Latife Balta, Claudia Gurghean, Max Guyens, Fariz Handanovic, Pia Kerzel, Ellen Ketteler, Marina Kieling, Daniela Janin Kocher, Aylin Kocoglu Dominguez, Jasmin Normann, Alena Öztamur, Richard Sabin, Ahmet Sancakli, Thekla Schlothauer, Saskia Schulte, Kirsti Stichmann, Milena Urosevic, Sofia Broders, Anna Paula Xavier Lindenmayr de Oliveira. Am 1. Oktober haben 84 neue Auszubildende an der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit die ab 2020 neu eingeführte theoretische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann begonnen. Die neue Ausbildung legt die Grundlage, um in sämtlichen Pflegeberufen zu arbeiten. Sie macht eine Ausbildung bei Trägern von Altenpflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten damit attraktiver. Zudem werden die Auszubildenden in die Besonderheiten der Pflege von Hilfebedürftigen aller Altersgruppen eingeführt. Hiervon profitieren alle Berufsfelder.