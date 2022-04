Theater in Kamp-Lintfort : Burghofbühne auf den Lebensspuren einer berühmten Künstlerin

Die Burghofbühne überraschte das Publikum in Kamp-Lintfort mit einer Inszenierung über das Leben von Frida Kahlo. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Das Landestheater aus Dinslaken gastierte mit der Inszenierung „Frida Kahlo“ in der Stadthalle in Kamp-Lintfort. Sechs Ensemblemitglieder brachten eine fantasievolle Ereigniscollage auf die Bühne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Frida Kahlo, die 1954 verstorbene mexikanische Malerin, ist eine Ikone nicht nur in ihrem Geburtsland. Am Donnerstag war ihr Leben und Wirken Inhalt einer ungewöhnlichen Aufführung der Burghofbühne Dinslaken in der Kamp-Lintforter Stadthalle. Knapp 90 Minuten lang präsentierten dort sechs Ensemblemitglieder, darunter Norhild Reinicke als Frida Kahlo und Matthias Guggenberger als ihr nicht minder berühmter Maler-Kollege und Ehemann Diego Rivera in einer fantasievollen Ereigniscollage das von zahlreichen körperlichen und seelischen Gebrechen geprägte Leben der berühmten Künstlerin.

„Uns war klar, dass wir Frida Kahlos Leben nicht komplett darstellen, und ihr damit auch nicht gerecht werden können“, äußerte sich Regisseurin Maja Delinic nach der Uraufführung des Stückes im September 2021 in der Dinslakener Ernst-Barlach-Gesamtschule: „Wir haben uns nach und nach Fridas Persönlichkeit angenähert, indem wir uns zunächst intensiv mit Mexiko und seiner Geschichte auseinandergesetzt haben.“ Eine recht abwechslungsreiche Geschichte, die für Frida Kahlo und ihren Mann vor allem durch die kämpferische Atmosphäre zwischen der damaligen etablierten Polit- und Wirtschaftsschicht des Landes und der aus der Armut geborenen kommunistischen Widerstandsbewegung bestand.

Ursprünglich aus einer der privilegierten Schichten Mexikos stammend, wollte die junge Frida trotz oder vielleicht auch wegen ihrer frühen Kinderlähmungserkrankung Medizin studieren, wurde dann aber später durch einen tragischen Busunfall so schwer verletzt, dass sie im Krankenbett „aus purer Langweile“ mit dem Malen begann.

Dabei wurde ihre frühe Kinderlähmung in den ersten Szenen des Stückes kaum deutlich, sondern zeigte eher eine fröhlich-kindliche, irgendwie aber auch zu diesem Zeitpunkt bereits recht unangepasste Frida im Kreis ihrer Familie. Damals nahm ihre schwärmerische Bewunderung für den 20 Jahre älteren und allgemein als „unansehnlich, dicken Frosch“ bekannten Maler Diego Rivera noch niemand ernst. „Ich will ein Kind von Rivera. Heute beachtet er mich noch nicht, aber eines Tages wird er mein Mann sein“, verkündete sie immer wieder. An diesem Traum änderte sich auch nichts, als sie – in dem Stück beklemmend zeitlupenartig dargestellt – bei einem Busunfall schwer verletzt wurde. Einige Jahre später wurde sie dann tatsächlich die Ehefrau des berühmten Diego Rivera, doch ohne Glück. In den übrigen Szenen ließ das Ensemble genau diese Zeit Fridas in einem rasanten Wechsel aus heftigen Streit-, Schrei-, dann aber wieder auch in zarten, gefühlvollen Sequenzen lebendig werden. Leider blieb die originell-wandelbare, aus diversen mannshohen Holzkisten bestehende Kulisse und auch die Kostümierung der Akteure für nicht mit Frida Kahlos Leben vertrauten Theaterbesuchern bisweilen ein wenig undurchsichtig.