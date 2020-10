Hochschule in Kamp-Lintfort : Absolvent ist einer von fünf Newcomer-Finalisten

Julian Peschel mag die narrative Visualität. Foto: Rat für Formgebung / Martin Diepold

Kamp-Lintfort Vorgeschlagen werden die Kandidat von Vertretern der Hochschulen oder dem Rat für Formgebung. Julian Peschel ist einer der fünf Newcomer Finalisten 2021 des German Design Awards.

Julian Peschel, Absolvent des Bachelorstudiengangs Information and Communication Design an der Fakultät Kommunikation und Umwelt an der Hochschule Rhein-Waal, ist einer der fünf Newcomer Finalisten 2021 des German Design Awards. Der Preis des Rates für Formgebung fördert junge Designer, die durch außergewöhnliche Leistungen und kreatives Talent auf sich aufmerksam machen.

Vorgeschlagen werden die Kandidat von Vertretern der Hochschulen oder dem Rat für Formgebung selbst. Eine international besetzte Jury wählt anschließend aus allen Nominierten die fünf Finalist aus, die ein Preisgeld von jeweils 2500 Euro erhalten. Mit der Auszeichnung verbunden sind neben der internationalen Publizität auch zahlreiche Möglichkeiten, mit renommierten Persönlichkeiten der designorientierten Wirtschaft Kontakte zu knüpfen. Julian Peschel studierte nach seinem Abschluss an der Hochschule Rhein-Waal an der Design Academy Eindhoven. Seine Arbeiten seien, so die Hochschule, gekennzeichnet durch eine starke Leidenschaft für narrative Visualität und basieren in erster Linie auf im Netz verfügbaren Daten mit einem Schwerpunkt auf Satellitendaten. Oftmals werfe er gleichzeitig einen kritischen Blick auf politische sowie wirtschaftliche Verhältnisse und (Infra)Strukturen.