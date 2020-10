Unfall auf der Autobahn 40 : Lkw mit Nähgarnrollen gerät in Brand

Moers Am Freitagvormittag gegen 9 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz auf der Autobahn 40. Ein Lkw, der Nähgarnrollen geladen hatte, warn in Brand geladen.

Wie die Feuerwehr meldet, hat es am Freitagvormittag gegen 9 Uhr auf der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Duisburg einen Lkw-Unfall gegeben. Zwischen dem Autobahnkreuz Moers und der Anschlussstelle Moers Ost war ein Lkw, der Nähgarnrollen geladen hatte, in Brand geraten. Das Feuer sprang auf die Ladung über, so dass bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Scherpenberg und Hülsdonk das Fahrzeug in Vollbrand stand. Um die Wasserzufuhr für den Löschvorgang sicher zu stellen, kam ein Löschfahrzeug mit einem Fassungsvermögen von 5000 Litern zum Einsatz. Die Feuerwehr hatte den Brand verhältnismäßig schnell unter Kontrolle, musste anschließend allerdings noch die Ladung komplett abräumen. Nach Angabe der Feuerwehr gab es keine Verletzten, der Fahrer des Lkw konnte sich in Sicherheit bringen. Auf der Autobahn 40 bildete sich ein Stau in beide Richtungen.