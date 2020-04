Kirche in Kamp-Lintfort : Noch keine öffentlichen Gottesdienste in St. Josef

Kamp-Lintfort Die katholische Kirchengemeinde St. Josef möchte alle Maßnahmen in Ruhe vorbereiten, um den Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten. Die Seelsorger stehen für Gespräche bereit. Die Messdienerschaft von St. Josef bietet weiterhin einen Einkaufsservice für Betroffene der Risikogruppen an.

Ab dem 1. Mai ist es den Kirchen in Nordrhein-Westfalen wieder möglich, unter strengen Sicherheitsauflagen öffentliche Gottesdienste zu feiern. Das Bistum Münster legt es jedoch in die Hand der Gemeinden, verantwortungsvoll mit dieser Möglichkeit umzugehen. Nach eingehender Beratung des Seelsorgeteams und der Vorsitzenden der Leitungsgremien hat die Gemeinde St. Josef in Kamp-Lintfort beschlossen, vorläufig noch nicht zu öffentlichen Gottesdiensten zurückzukehren. Es werde Zeit benötigt, um alle Maßnahmen vorzubereiten, um den Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten.

Sobald die Möglichkeit für öffentliche Gottesdienstfeiern wieder gegeben sei, soll darüber informiert werden. Bis dahin erde der Sonntagsgottesdienst aus der Josefkirche um 11 Uhr live auf Youtube übertragen. Wer mit einem Seelsorger sprechen möchte, könne das auch in Coronazeiten tun. Das Seelsorgetelefon mit der Telefonnummer 0163 164 7285 ist rund um die Uhr besetzt. Über das Pfarrbüro werden auch Gespräche mit bestimmten Seelsorgern vermittelt (Tel.: 02842 – 91170) Die Messdienerschaft von St. Josef bietet weiterhin einen Einkaufsservice für Betroffene der Risikogruppen an. Für Menschen ohne Obdach und in schwierigen Lebenssituationen wird täglich in der Zeit von 12 bis 14 Uhr vor dem Josef Jeurgens Haus (Königstr. 1) eine kostenlose warme Mahlzeit ausgegeben. Für das persönliche Gebet ist die St. Josefkirche vormittags und nachmittags geöffnet. Ab dem 4. Mai wird auch die Abteikirche Kamp für das stille Gebet zugänglich sein.