Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : CDU-Kritik: Laga-Aufsichtsrat wird nicht eingebunden

Bürgermeister Christoph Landscheidt ist Aufsichtratsvorsitzender der Laga-GmbH. Foto: Norbert Prümen (nop)

Simon Lisken (CDU) fordert mehr Kommunikation im Aufsichtsrat. Bürgermeister bezeichnet Kritik als ungerechtfertigt. Im Fokus stehe zurzeit in erster Linie die Abstimmung über eine Eröffnung der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort am 5. Mai mit dem Land NRW.

Von Anja Katzke

Während der Blick der Landesgartenschau-GmbH aktuell auf den 30. April gerichtet ist, wenn Bund und Land über Lockerungen in der Corona-Krise entscheiden, rührt sich im Aufsichtsrat der Gesellschaft erstmals Kritik an der Kommunikation in diesem Gremium: „Ich habe Bürgermeister Christoph Landscheidt als Aufsichtsratsvorsitzenden in den letzten Wochen mehrfach gebeten, den Aufsichtsrat einzubinden und über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Er spricht sich aber nur mit den beiden Geschäftsführern ab, nicht mit den Politikern und den anderen Vertretern im Gremium“, sagt Simon Lisken verärgert.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende ist Mitglied im Aufsichtsrat. Die letzte gemeinsame Sitzung habe im September stattgefunden. Es gehe zurzeit jedoch um Themen, die der Bürgermeister nicht alleine entscheiden könne, kritisiert Simon Lisken und blickt nach Überlingen, Landesgartenschau-Standort in Baden-Württemberg, wo Gemeinderat und Oberbürgermeister zusammen agieren würden. Dort wurde der Oberbürgermeister beauftragt, mit dem Land Baden-Württemberg Verhandlungen über eine mögliche Verschiebung der Gartenschau aufzunehmen. „Wir bekommen unsere Infos nur von der städtschen Homepage“, klagt der CDU-Politiker aus Kamp-Lintfort. „Ich verstehe die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als Verpflichtung und Verantwortung. Deshalb möchte ich wissen, was auf mich zukommt.“

Simon Lisken sitzt als Vertreter der CDU im Aufsichtsrat. Foto: kdi