Anspruch von Alleinerziehenden : Notbetreuung in Kitas: Kamp-Lintfort wartet ab

Kamp-Lintfort Der Erste Beigeordnete Christoph Müllmann verweist unter anderem auf die Dokumente, die, wie bislang auch, zunächst beim Träger vorgelegt werden müssen. Der schriftliche Antrag zum Betreuungsbedarf müsse angepasst werden, heißt es.

Ab Montag können nun auch erwerbstätige Alleinerziehende in NRW die Notbetreuung in Kitas in Anspruch nehmen. Das hat die Landesregierung in einer am späten Freitagabend veröffentlichten Verordnung geregelt. Am Freitagnachmittag hatten sich einige Kommunen deshalb mit Verweis auf die bis dato fehlende Reglung geweigert, Kinder berufstätiger Alleinerziehender direkt von Montag an in der Notbetreuung aufzunehmen, wie eine Abfrage der Rheinischen Post bei Städten und Gemeinden ergab. In Kamp-Lintfort war die Situation auch am Sonntag noch unklar.